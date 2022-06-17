За спрос денег берут

На этой неделе произошло событие, которого ждали инвесторы по всему миру. По итогам заседания ФРС США, прошедшего 14–15 июня, было принято решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что можно смело назвать в какой-то степени историческим решением.

Несмотря на то, что такой шаг американского регулятора уже был ожидаем рынком, последний раз на подобное повышение ФРС США решалась почти три десятилетия назад — в июне ставка сразу подняли на 0,75% впервые с 1994 года. Очевидно, на столь серьезный шаг Федеральную резервную систему (ФРС) подвигла крайне нестандартная ситуация.

Ожидания участников рынка относительно темпов ужесточения монетарной политики существенно изменились буквально за последнюю неделю на фоне данных о потребительской инфляции по итогам мая. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) ускорился с 8,3% до 8,6% в годовом выражении. Именно высокие темпы инфляции стали еще одним антирекордом.

Программа сокращения баланса ФРС при этом остается без изменений — $47,5 млрд в месяц с увеличением темпов до $95 млрд через три месяца. Иными словами, денег на рынках в ближайшее время станет меньше, — зато в рамках ожиданий.

Члены ФРС скорректировали экономические прогнозы. В частности, прогноз по инфляции на 2022 был повышен до 5,2% против 4,3% ожидавшихся ранее. Прогноз по темпам роста ВВП был скорректирован вниз. Ожидается, что в этом году рост американской экономики составит 1,7% против 2,8%, намеченных ранее. Прогноз по уровню безработицы был повышен до 3,7% в 2022 (прежний ориентир 3,5%). Прогноз по процентной ставке был повышен с 1,9% до 3,4% в 2022 году. Большинство членов ФРС ожидают дальнейшее повышение процентных ставок в 2023 году до диапазона 3,5–3,75%. Первое понижение ставки члены ФРС ожидают только в 2024 году.

Сулит ли это все замедление темпов экономического роста в США? На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что сегодняшний темп ужесточения монетарной политики «адекватный». При этом ФРС не стремится вызвать рецессию, а ориентирована на soft landing («мягкое приземление»), что и отражается в экономических прогнозах регулятора. Уже отмечалось, что ФРС прогнозирует незначительный рост уровня безработицы при замедлении темпов роста ВВП до 1,7%. Кроме того, Пауэлл отметил, что темпы ужесточения монетарной политики главным образом будут зависеть от динамики инфляции.

Сейчас рынок долга закладывает стопроцентную вероятность повышения процентной ставки на 75 б.п. на июльском заседании и достижение базовой ставки 4% к началу 2023 года. То есть рынок долга ожидает, что ужесточение монетарной политики будет агрессивнее, чем отражают прогнозы ФРС.

Несмотря на то что ФРС планирует своими действиями осуществить «мягкое замедление» темпов экономического роста, мы считаем, что риски рецессии в США усиливаются, учитывая значимое ужесточение финансовых условий, что может привести к торможению потребительского спроса. Поэтому мы считаем, что риски продолжения нисходящего тренда по американским индексам сохраняются. Исторически индекс S&P500 достигал дна и возвращался к восходящему вектору в случае завершения цикла повышения процентных ставок либо улучшения деловой активности (роста индексов ISM). Сейчас эти два условия не выполняются.

И все же, с точки зрения распределения средств в портфеле, мы по-прежнему рекомендуем инвесторам отдавать предпочтение американским ценным бумагам, причем отдельным компаниям, а не секторам в целом. В первую очередь, учитывая риски рецессии, рекомендуем инвесторам формировать позиции в компаниях, генерирующих положительные денежные потоки, обладающих низкой долговой нагрузкой и сохраняющих долгосрочные перспективы роста. Выделим несколько таких компаний: AMD, Nvidia, Visa, Alphabet, Global Payments, Microsoft, Nike, Walmart.

Нынешняя политика ФРС может отразиться и на российском фондовом рынке. Несмотря на текущую «закрытость» отечественной экономики от глобальной, решения американского регулятора оказывают косвенное влияние и на нее. В первую очередь за счет влияния на цены основных экспортных товаров России. Сжатие долларовой ликвидности исторически приводило к падению спроса на сырье и соответствующему снижению цен. Принимая во внимание риски снижения цен на экспортные товары и санкционные риски, на российском рынке мы выделяем компании, ориентированные на внутренний спрос.

Автор — старший аналитик «БКС Мир инвестиций»

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