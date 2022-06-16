Лавров пошутил о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил шуткой на оговорку журналистки Ирады Зейналовой по поводу планов ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В ходе интервью, запись которого 16 июня опубликована на официальном YouTube-канале МИД РФ, Зейналова сказала, что «сейчас идут дискуссии, дать ли Украине членство в члены».

«Я бы дал ей членство в члены», — пошутил в ответ на оговорку Лавров.

После министр ответил, что предоставление Евросоюзом (ЕС) Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

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