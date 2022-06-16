Прокурор запросил пожизненный срок для планировавшего теракты возле Кремля

Гособвинение просит суд приговорить Тоджиддина Назарова к пожизненному заключению за планирование терактов на территории России, в том числе в Москве возле Кремля и здания ФСБ в 2017 году. Об этом 16 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала Второго Западного окружного военного суда.

«Прошу суд назначить Назарову наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также назначить штраф в размере 1 млн рублей», — заявила прокурор во время прений сторон.

Назарова, известного также как Абу-Усама Нораки, обвиняют в совершении 23 преступлений террористической направленности. Он был участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» с 2014 года, а позже стал одним из ее главарей.

По мнению обвинения, в 2016 году он организовал террористическое сообщество, чтобы совершить взрыв в Новосибирске, вербовал и дистанционно обучал исполнителя. Взрывное устройство было приведено в действие в том же году, однако к жертвам не привело.

Кроме того, Нораки занимался организацией взрыва в маршрутке в подмосковных Люберцах. Взрывное устройство обнаружили пассажиры.

В 2017 году на шиномонтажной мастерской в Санкт-Петербурге Назаров передал оружие и ингредиенты для взрывчатки для подрыва железнодорожной станции. Участников задержали правоохранители, до конца преступление доведено не было.

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