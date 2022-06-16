Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями

Россия не считает целесообразным переход на оплату экспорта нефти в рублях в текущий момент по схеме, аналогичной оплате трубопроводных поставок газа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.

«Пока нет», — сказал замглавы правительства, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров. По его словам, рынок достаточно либерализованный, поэтому гораздо сложнее реализовать механизм оплаты в рублях.

«Но действует механизм продажи обязательной продажи части валютной выручки», — напомнил он.

Вице-премьер отметил, что в нефтяном экспорте меньше доля долгосрочных контрактов, часто речь идет о тендерах вплоть до танкера, поэтому компании в каждом конкретном случае сами определяют валюту платежа.

Новак также допустил, что к концу 2022 года цены на нефть могут превысить $150 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE на 16 июня, нефть сорта Brent торгуется по $118 за баррель.

Ранее в этот же день на ПМЭФ Новак рассказал, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях. Он добавил, что мировой рынок нефти остается сбалансированным, но подвержен существенным политическим рискам. Дальнейшая конфигурация этого рынка будет зависеть от перенастройки глобальных логистических потоков поставок.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о риске роста инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы черного золота удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переходе Москвы на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.