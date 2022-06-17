Вильфанд пообещал москвичам дожди и потепление на выходных

На предстоящих выходных погода в Москве и области будет соответствовать климатической норме, возможны кратковременные дожди. При этом в воскресенье ожидается небольшое потепление, рассказал 17 июня «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу в столице температурный фон будет в пределах +22...+23 градусов, а по области — до +25.

«В принципе сейчас погода, о которой принято говорить «не тепло и не холодно» . Это значит, что она соответствует климатической норме. Ночные температуры в диапазоне от 10 до 15 градусов, а дневные от 20 до 25. Именно такие средние значения характерны для середины месяца, для четвертой пятидневки июня. Нормальная погода, соответствующая климату», — отметил специалист.

При этом к воскресенью прогнозируется увеличение облачности и повышение температуры. Так, во второй половине дня 19 июля температура воздуха в Москве будет достигать +25 градусов. Также Вильфанд уточнил, что в выходные возможны кратковременные дожди.

«Но они не повсеместны и кратковременны. Такие настоящие летние дождики, не раздражающие», — пообещал он.

Как отметила в свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в воскресенье дожди маловероятны.

«Погоду будет определять антициклон, не мощный, но именно он спасет москвичей от дождей. Ночи относительно теплые, где-то +11… +13 градусов, что соответствует июньским показателям», — сказала она.

По словам синоптика, настоящее время в столице выпало 30% осадков от месячной нормы.

15 июня Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москву придет жара до +28 градусов. Так, уже 20 июня температура воздуха в столице прогреется до +25...+28 градусов, однако погода будет облачная и дождливая.