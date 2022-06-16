Снаряды «Краснополь» — специфика и применение

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» показали высокую эффективность в ходе российской спецоперации по защите Донбасса, о чем в четверг, 16 июня, сообщили в «Ростехе».

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь», — подчеркнули в госкорпорации.

Этот боеприпас калибра 152 или 155 мм с массой боевой части 8 кг предназначен для того, чтобы поражать бронированные цели или же военные объекты с первого выстрела. Дальность полета снаряда достигает 20 км.

При этом для того, чтобы увеличить дальность стрельбы, боеприпас оснащен реактивным двигателем или донным газогенератором. Кроме того, планирование к цели обеспечивается за счет развитых аэродинамических поверхностей. Таким образом увеличивается дальность, а также уменьшаются ограничения по высоте облачности.

Он был принят на вооружение российской армией в 1995 года, после чего создавались различные модификации.

Сам же комплекс «Краснополь» разработали в конструкторском бюро приборостроения имени Шипунова. Помимо осколочно-фугасного управляемого боеприпаса у комплекса есть лазерный целеуказатель-дальномер.

Коррекция выполняется за счет аэродинамических рулей на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. То есть за несколько секунд до подлета лазерный дальномер подсвечивает цель, после чего снаряд «Краснополь» переходит в фазу самонаведения.

Ранее, 7 июня, Минобороны России представило видео уничтожения танкового подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными 152-миллиметровыми боеприпасами «Краснополь», работу по цели вел расчет 2С19 «Мста-С».

Российские военные ударили по танковой группе, когда она собиралась идти в контратаку. Огонь корректировался с помощью беспилотника. В результате разгрома украинских танков контратака Киева была сорвана.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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