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Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс

Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В битве за Донбасс наступил перелом, силы Донецкой Народной Республики получили преимущество. Об этом в четверг, 16 июня, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Интерфаксу».

Он также отметил, что силы ДНР планируют продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, насколько это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов. По его словам, поставки вооружений западными странами Киеву могут подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР для обеспечения безопасности.

14 июня Пушилин предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных задач. В частности, принимаются меры и достигнуты результаты в плане защиты мирного населения Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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