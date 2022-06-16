Ковальчук подчеркнул важность внедрения передовых технологий в АПК

На примере сферы виноградарства и виноделия в России можно проследить успешную реализацию научных подходов в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом 16 июня рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«У нас сегодня в 17:00 будет сессия по винограду, по вину. Мы специально выбрали этот пример, потому что он наиболее яркий, как это происходит, принципиально новые изменения, научный ренессанс, возрождение классических областей, которые позволят нам в короткий срок получить абсолютно передовые позиции в мире. Это очевидно», — заявил он.

Ковальчук также указал на необходимость расширять внедрение научного подхода в такие сферы, как сельское хозяйство.

Ранее в этот день в ходе выступления на сессии ПМЭФ-2022 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что экспорт российской продукции АПК, несмотря на все факторы риска, за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Она пояснила, что в Южную Корею за указанный срок было экспортировано на 19% больше продовольствия, в Белоруссию поставки выросли на 33%, в Индию — в 3,6 раза.