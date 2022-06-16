Макрон: Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат статус кандидата в ЕС для Украины

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии, стало известно, что данные страны намерены поддержать предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз (ЕС). О соответствующей позиции 16 июня сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», — цитирует французского лидера «Газета.Ru».

По словам Макрона, указанный статус кандидата в ЕС для Киева будет сопровождаться дорожной картой, также будет учитываться ситуация на Балканском полуострове и в соседних странах, например в Молдавии.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом, Макрон также добавил, что Париж планирует поставить Киеву еще шесть самоходных 155-миллиметровых гаубиц «Цезарь» в дополнение к ранее отправленным 12 самоходным артиллерийским установкам. Кроме того, он указал, что Европа будет поддерживать Украину, «пока она не победит», сообщил канал BFMTV.

За предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз высказался также и канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что ФРГ выступает за положительное решение этого вопроса.

Как заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, возможный прием Украины в Евросоюз вызывает беспокойство. По его словам, в последнее время характер деятельности Евросоюза достаточно заметно поменялся. Прием Киева в ЕС — это акция, продиктованная антироссийскими устремлениями, указал сенатор.

Российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров при этом отметил, что если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями.

Ранее в этот день Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев. Как уточнил министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон, трое лидеров обсудят с Зеленским помощь Киеву, в том числе вооруженную, также на повестке — возможное вступление страны в Евросоюз.

Заявку на членство в Евросоюз украинский лидер подписал 28 февраля. Вслед за Киевом 3 марта заявки на членство подали еще две страны — Грузия и Молдавия. 17 июня Еврокомиссия должна опубликовать мнение о том, стоит ли предоставлять Украине статус кандидата в Евросоюз. Окончательное решение на саммите 23–24 июня должны принять 27 государств-участников.