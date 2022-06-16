На ПМЭФ обсудили меры по стимулированию поставщиков российского ПО

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Фото: ПАО «Россети»
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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о построении единой ИТ-архитектуры группы компаний на принципах импортозамещения. Выступление Андрея Рюмина прошло в ходе тематической сессии с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры России Максута Шадаева, где обсуждалось создание российских ИТ-решений мирового уровня.

Как рассказал Андрей Рюмин, компании группы «Россети» исторически имеют разрозненную ИТ-инфраструктуру, включающую более 1 тысячи унаследованных систем и разнородное оборудование. Для эффективности цифровой трансформации сетевого комплекса и обеспечения технологической независимости сегодня корпорация реализует комплекс мер, направленных на стандартизацию процессов, построение общей модели данных, создание единой ИТ-инфраструктуры и выработку единых принципов ИТ-организации.

«Группа "Россети" фактически раскрывает свои потребности и требования к программному обеспечению и оборудованию. Рассчитываем, что это будет стимулом для высокотехнологичных компаний — разработчиков программного обеспечения, поскольку позволит сориентировать рынок, снизить издержки, улучшить конкурентную среду. Примером такого подхода служит созданное платформенное решение РС-20, предназначенное для интеграции разных ИТ-систем», — отметил Андрей Рюмин.

Как пояснил Рюмин, РС-20 — это автоматизированная система технологического управления, позволяющая «встраивать» новое программное обеспечение в процессы без потери функциональности. Разработку проекта ведет дочерняя компания «Россети АСТУ». В июне на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде платформа РС-20 была представлена Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и получила положительную оценку.

Андрей Рюмин отметил, что схожий путь группа «Россети» прошла при развитии отечественного производства основного технологического оборудования и систем, отвечающих за надежность и безопасность. С 2014 года в компании реализуется корпоративный план импортозамещения, который включает комплекс мер по стандартизации и разработке типовых проектных решений. На данный момент он позволил нарастить долю отечественной продукции в закупках корпорации более чем до 90%.

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