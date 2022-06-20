«Мы заинтересованы в развитии конкуренции»

Госзакупки — сложная многоступенчатая система, цель которой — не только обеспечить федеральные и муниципальные структуры всем необходимым для функционирования, но и дать возможность показать себя лучшим производителям, предоставив им возможность участвовать в исполнении государственных контрактов. Как изменили систему госзакупок санкции и смогут ли компании малого и среднего бизнеса удержаться на плаву благодаря участию в системе госзаказа, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ.



— Как система закупок столицы адаптируется к внешним санкциям?



— Есть специальное законодательство, которое регулирует каждую процедуру, поэтому потребовалось внесение нескольких изменений в законы. Москва, как один из самых крупных игроков на рынке размещения государственного заказа, принимает активное участие в работе с федеральными ведомствами, прежде всего с Министерством финансов РФ, по разработке таких изменений. Важные вещи, которые были сделаны и уже работают, — это сокращение срока оплаты товара, работы, услуги, сейчас это семь дней.



Предусмотрены возможность внесения изменений в действующие контракты и увеличение авансирования. Эти две меры были направлены прежде всего на то, чтобы насытить деньгами экономику. Также исключена необходимость установления банковской гарантии как обеспечения исполнения контракта в случае, если нет аванса. Это сокращает расходы поставщика при работе с государством.



— А как сейчас идет работа с офсетными контрактами?

— Мы активно работаем над темой изменения условий офсетных контрактов. По действующему закону офсетный контракт может заключаться только в том случае, если размер инвестиций потенциального инвестора составляет не менее 1 млрд рублей. Это очень большая сумма, поэтому сейчас офсетные контракты не очень востребованы.



Москва первая стала заключать офсетные контракты. Офсет предусматривает встречное обязательство инвестора: необходимо создать либо модернизировать существующее производство и потом в течение длительного времени обеспечивать поставку произведенных товаров. 15 июня принят в третьем чтении Государственной думой РФ законопроект, предусматривающий существенное снижение порога до 100 млн рублей. Это будет доступно не только Москве, которая сейчас заключила пять офсетных контрактов на 72,5 млрд рублей с объемом внешних инвестиций более 12 млрд рублей. Также предусматривается этим законопроектом возможность проведения совместных закупок между субъектами Федерации, создания одного производства, которое работало бы на несколько субъектов. Надеемся, что закон в ближайшее время будет принят.



— Расскажите подробнее о контрактах жизненного цикла? Как и для чего они заключаются в столице?

— Москва давно работает с контрактами жизненного цикла. Какие преимущества они дают? Классический контракт предусматривает поставку объекта закупки. После этого должны это обслуживать, то есть дополнительно контрактоваться на постгарантийное обслуживание. Это касается, допустим, автобусов — они служат длительный срок, гораздо дольше, чем гарантийный. В этом случае возможно заключать контракты жизненного цикла, которые будут предусматривать поставку этого автобуса, его гарантийное и постгарантийное обслуживание — всё одним производителем. У нас есть такие контракты. КамАЗ сейчас полностью обеспечивает работу наших автобусов. Такие же контракты действуют по электробусам, вагонам метро, медицинскому оборудованию.



Закуплено как тяжелое медицинское оборудование (МРТ, КТ), так и аппараты УЗИ. Общий объем, на который заключены сейчас контракты жизненного цикла, составляет 536 млрд рублей. Эти деньги будут оплачены в период действия контрактов: автобусы — это семь лет, электробусы — 15 лет, вагоны метро — 30 лет.

Какое преимущество для заказчика и для поставщика? Для нас как для заказчика — мы получаем гарантированную услугу, которая оказана заводом-производителем.

Завод-производитель получает для себя объем работы, четко понимает, что на этот период он загружен, обеспечен контрактом, который гарантирован бюджетными средствами города Москвы. Это понятная процедура и выгодна как нам, так и поставщикам.

Мы активно продолжаем работать, предложения Москвы были поддержаны федеральным правительством — контракты жизненного цикла теперь можно заключать и на коммунальную технику.

— Как работает столичный портал поставщиков? Какие новые функции там уже появились и намечается создать?



— Когда мы размещаем государственный заказ, мы прежде всего нацелены на то, чтобы государственная потребность была удовлетворена качественно и за минимальные средства. Но одновременно мы решаем другую задачу. С точки зрения офсетов и контрактов жизненного цикла — это поддержка и создание производств на территории РФ. При размещении закупок малого объема — это поддержка субъектов малого предпринимательства. Важно, чтобы они были допущены к государственному заказу, могли что-то поставлять или оказывать услуги, получать прибыль и создавать рабочие места. Только большими предприятиями экономика не сможет существовать, нужны и маленькие предприятия, и средние.



Для этого в Москве с 2013 года реализуется проект — портал поставщиков, на котором происходят закупки малого объема. На сегодняшний день там работает более 260 тыс. поставщиков.

Мы открыты для всех, это сервис совершенно бесплатный, мы не взимаем деньги ни с поставщиков, ни с заказчиков. Чем больше поставщиков работает, тем больше конкуренция и больше снижение на торгах. Среднее снижение в котировочных сессиях на портале поставщиков составляет 13%. Приходит в среднем 7–10 участников. Они поставляют бумагу, канцелярские товары, мебель — всё, что нужно в работе любого заказчика.



Всё перевели в электронный формат — от договора в электронном виде до электронного актирования.

Это было отмечено Агентством стратегических инициатив. Мы вошли в смартеку АСИ, победили в одной из номинаций, наша практика рекомендована к внедрению. Это дорогого стоит.

Сегодня сервис отвечает на вызовы времени. Из-за санкционного давления на российского производителя есть проблемы в цепочках поставки, например, комплектующих, которые используются в производстве.

Сегодня мы презентовали на стенде правительства Москвы новый функционал портала поставщиков — площадку товарной кооперации регионов.



— Как система закупок решает проблемы импортозамещения?



— Ранее работа портала была направлена только на удовлетворение государственных нужд и поддержку субъектов малого предпринимательства. Сейчас мы даем право всем производителям и поставщикам размещать свои потребности (не только государственные, но и частные), которые необходимо обеспечить.

Например, какой-то элемент, используемый в производстве, поставлялся из стран, которые ввели санкции. Сейчас этот товар не может поставляться, соответственно есть разрыв цепочки, его нужно быстро заместить. Предприятие само это сделать не может, поэтому выкладывает на витрину эту потребность, ее оценивают другие производители и смотрят, могут ли они это заместить новым продуктом. Это новый рынок сбыта и возможность сделать кооперацию уже внутри России, увеличить процент локализации производимой конечной продукции.

Прежде всего, это направлено на поддержку реальных производителей: участником может стать любой, кто либо хочет создать производство, либо его имеет, либо может что-то импортировать из дружественных стран.

Одновременно на площадке выложены потребности не только московских заказчиков, но и заказчиков из 39 других регионов. Это большой рынок, надеемся, что сервис будет востребован.

Мы предлагаем всем регионам присоединяться.