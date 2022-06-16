Эксперты обсудили сотрудничество между разными структурами в энергетике

Эксперты обсудили вопрос сотрудничества между разными структурами в энергетике на сессии «Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня. Были предложены пути решения замкнутости в этой области.

Энергетическая сфера была подготовлена к введению санкций и необходимости перехода на отечественные цифровые системы, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин. Компании, которых коснулись санкции в 2014 году, двинулись в сторону импортозамещения в своей среде. Он также заметил, что не видит катастрофы из-за ухода с российского рынка мировых брендов.

Как подчеркнул директор по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев, сейчас очень важно объединить все смежные корпорация в одну систему. Он добавил также, что ни одна компания не может полностью работать в закрытом режиме.

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин упомянул о важности перейти не только на отечественное оборудование, но и изготавливать свое собственное. Поэтому одновременно будут использоваться и импортные, и российские технологии с целью сокращения рисков. Но из-за такого решения, отметил он, возрастет стоимость производства.

В этот же день на форуме министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил о росте потребления энергетики в России по сравнению с 2021 годом на 2,5%, значит, растет и производство энергии на такой же процент. Он заверил, что ситуация в сфере энергетики в России стабильна, в отличие от Запада.

Кроме того, Шульгинов подчеркнул, что Европа сейчас неспособна полностью заменить российские энергоресурсы. Он также заявил, что в настоящее время на фоне геополитики трудно спрогнозировать, смогут ли страны Европы в будущем пересмотреть вопрос энергетического сотрудничества с Россией.

15 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что ЕС активно ищет замену российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья. Однако полностью отказаться от российского газа в ближайшие два года можно только путем обвала европейской промышленности, полагает эксперт.