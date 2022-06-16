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В Минстрое оценили перспективы снижения ставки по льготной ипотеке

Замглавы Минстроя Стасишин оценил перспективы снижения ставки по льготной ипотеке
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Снижение ставки по льготной ипотеке зависит от скорости продажи квартир у застройщиков. Об этом 16 июня заявил в интервью «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), отвечая на вопрос о перспективах льготной ипотеки в России.

«Конечно, мы видим, что, к сожалению, за апрель и за май объем выдачи ипотеки очень сильно снизился. В регионах он упал больше, чем на 70%. И это означает, что ни при 12% ставке, которая была первый раз, когда ключевая была 20%, ни, к сожалению, при 9% мы не ощущаем от этой программы того эффекта, который она должна нести, и который был уже в первые два пандемийных года», — указал он.

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Стасишин напомнил, что запущенная в то время льготная ипотека на всё первичное жилье «по-настоящему поддержала рынок».

«Здесь в чем вопрос? Скорость продажи квартир у застройщиков напрямую влияет на темпы наполнения эскроу и достижение эффективной ставки при проектном финансировании. Тем самым, оптимизируя затраты и не давая возможности переложить эти затраты в итоге на стоимость квадратного метра», — пояснил замминистра.

По его словам, в настоящее время застройщики дополнительно субсидируют льготную ставку, чтобы обеспечить посильный ежемесячный платеж для населения.

«Важна не ставка. Важна сумма ежемесячного платежа от дохода домохозяйства, чтобы они спокойно могли обслуживать и воспитывать детей, тратить деньги на жизнь, а не отдавать какую-то большую часть на ипотеку. Вот этого точно сегодня не происходит и не должно никогда происходить», — добавил Стасишин.

Ранее в этот день генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми. Он также отметил, что нынешняя программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках в первую очередь является антикризисной мерой, несущей временный характер. Она призвана поддерживать спрос на ограниченном отрезке времени.

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