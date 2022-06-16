Эксперт Бирюков предостерег от хранения денег в иностранной валюте

В период высокой инфляции хранить средства в иностранной валюте рискованно. Об этом заявил «Известиям» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в четверг, 16 июня.

«В условиях высокой инфляции хранить сбережения в валюте, а уж тем более недружественных стран, не самый лучший способ», — сказал он.

Эксперт отметил, что в данный момент перспективным вариантом будет портфель рублевых облигаций либо еврооблигации российских эмитентов.

«Говоря о рублевых облигациях: доходности еще очень высоки. По мере смягчения фискальной политики ЦБ доходности будут снижаться, соответственно, цены облигаций будут расти», — добавил Бирюков.

Ранее в этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) сказала, что оборот в России долларов, евро и другой иностранной валюты не запретят. По ее словам, ЦБ считает, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Набиуллина также исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые в российских банках.

9 июня стало известно, что обслуживание счетов в иностранной валюте в Тинькофф банке с 23 июня станет платным из-за ненадежности зарубежных партнеров. При балансе счета свыше 1 тыс. условных единиц комиссия составит 1% в месяц, она будет списываться ежедневно.

7 июня Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение денег на валютных счетах. В пресс-службе рассказали, что мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте.