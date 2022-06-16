Экономист рассказал о последствиях «переукрепления» рубля

Курс рубля влияет на уровень инвестиций и сейчас невыгоден для российских экспортеров. Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов рассказал в четверг, 16 июня, о причинах укрепления стоимости российской валюты.

По словам экономиста, при том или ином курсе существует разное соотношение между импортом и экспортом.

«Курс влияет и на уровень инвестиций. При нынешнем слабом курсе доллара и крепком рубле мы видим, что страдают экспортеры. Они получают мало рублей в обмен на свою валютную выручку. Некоторые из них говорят, что нужно минимум 60 рублей за доллар, чтобы окупались их затраты», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

При этом курсе осуществляется слишком высокий потребительский импорт, и это подрывает внутреннего производителя — им нет смысла что-то производить, если цены на импортные товары очень низкие. Для обеспечения комфортных условий для экспортеров и для импортозамещения курс в 70–80 рублей является вполне разумным.

По мнению эксперта, чтобы курс достиг значений в 70–80 рублей, нужен спрос на доллары. Одной из дополнительных мер может стать ослабление валютных ограничений.

«Одна из мер — либерализовать использование валюты населением, но и это немножко не отвечает настоящим требованиям и реалиям. Население не может сейчас массово поехать отдыхать или оплачивать товары из-за санкций. Надо работать в области инвестиционного импорта», — подчеркнул экономист.

Также на комфортный курс рубля для российской экономики может повлиять поддержка правительством импорта машинооборудования и технологий. Это стимулирует инвестиционную активность.

«Сегодняшний низкий курс — это результат того, что не импортируются машины, оборудование, необходимые технологии, материалы и так далее, мы как бы проедаем валютную выручку. В данном случае разными инструментами от улучшения инвестклимата до каких-то мер стимулирования нужно поощрять инвестиции и какие-то каналы завоза в страну машин, оборудования, технологий и так далее. Главное — это инвестиции, чтобы заработал импорт, чтобы предприятия перевооружались», — заключил Абрамов.

Ранее в этот день вице-премьер России Андрей Белоусов отметил серьезное укрепление российской национальной валюты, сообщает телеканал «Звезда». Он назвал рубль слишком крепким и назвал курс 70–80 рублей за доллар оптимальным.

10 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.