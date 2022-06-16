Председатель ПСБ Фрадков рассказал о необходимости нестандартных решений в условиях санкций

Председатель ПСБ Петр Фрадков полагает, что в текущих условиях российским банкам необходимо, с одной стороны, строить деятельность в ключе максимальной кастомизации своих продуктов и услуг, а с другой — иметь возможность тестировать различные решения, которые ещё вчера могли казаться неожиданными. Об этом он заявил в своем выступлении на сессии «Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей», посвященном задачам банковской отрасли в условиях санкций. Сессия была организована ПСБ в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

«Последние годы российские банки выстраивали свою роль как посредники между глобальной финансовой системой и клиентами. Предлагали клиентам коробочные решения, все было в рамках — понятных и чётких. И в этих рамках банки конкурировали умением снижать издержки. Сейчас ситуация кардинально меняется. Банки переходят от лозунга "продажа продукта" к лозунгу "решение отдельных специфических задач клиентов". Это совсем другая парадигма развития банковского бизнеса в новых экономических условиях. Главная задача банков сейчас — научиться использовать лучшие практики и одновременно решать именно индивидуальные задачи клиента», — отметил Петр Фрадков.

Он добавил, что все крупные банки сейчас двигаются по пути цифрового развития. «Это способ выживания, конкуренция, неотъемлемое условие для ведения банковского бизнеса. Одновременно банкам необходимо мыслить нестандартно и принимать нестандартные решения, общими усилиями создавать финансовую инфраструктуру и цифровые платформы для решения важнейших государственных задач. И это — возможность предоставления качественных услуг в новой парадигме», — резюмировал Петр Фрадков.

В сессии также приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, президент — председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова, председатель правления, генеральный директор ОАО «НСПК» Владимир Комлев.