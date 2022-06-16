«Мегафон» вложит 1,6 млрд рублей в цифровое развитие Новосибирской области

«Мегафон» инвестирует свыше 1,6 млрд рублей в развитие телеком-инфраструктуры Новосибирской области. Соглашение подписали гендиректор компании Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Травников во время Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Как уточнили в пресс-службе «Мегафона», сотрудничество будет направлено на модернизацию и расширение сетей связи, внедрение инновационных цифровых решений для социально-экономического развития региона. Ключевым направлением работы станет расширение зоны покрытия LTE.

Согласно договоренностям, «Мегафон» модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах региона, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тыс. человек.

В рамках соглашения компания также создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Мощности 300 indoor-антенн, установленных внутри сооружения, хватит, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тыс. зрителей, заверили в компании.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области также включает строительство инфраструктуры связи в волейбольном центре «Локомотив Арена», вмещающем 5 тыс. зрителей. Кроме того, «Мегафон» обеспечит LTE-покрытие в новом международном терминале аэропорта Толмачево.

По словам гендиректора компании, Новосибирская область всегда была для «Мегафона» одним из ключевых регионов: именно здесь в 2012 году оператор впервые в России запустил сеть 4G, а спустя 10 лет протестировал технологию 5G и подготовил сеть к новому стандарту. «Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», — подчеркнул Помбухчан.