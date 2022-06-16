Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на попытки сделать из Молдавии «вторую Украину»
Мир
Мезенцев рассказал о сближении законодательств РФ и Белоруссии в 2024 году
Недвижимость
В 2022 году ввод жилья в России вырос на 54,6%
Армия
Песков опроверг заявления западных СМИ о планах Путина объявить мобилизацию
Экономика
Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России
Мир
Украинские СМИ высмеяли Шольца
Пресс-релизы
Росприроднадзор инициировал создание экологического интегратора Гриниум
Мир
Роулинг поддержала более жесткие санкции в отношении России
Мир
Шольц выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Мир
Роулинг пообещала заменить молнию на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб
Экономика
В бундестаге заявили о необходимости российского газа для Германии

«Мегафон» вложит 1,6 млрд рублей в цифровое развитие Новосибирской области

0
Фото: правительство Новосибирской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Мегафон» инвестирует свыше 1,6 млрд рублей в развитие телеком-инфраструктуры Новосибирской области. Соглашение подписали гендиректор компании Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Травников во время Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Как уточнили в пресс-службе «Мегафона», сотрудничество будет направлено на модернизацию и расширение сетей связи, внедрение инновационных цифровых решений для социально-экономического развития региона. Ключевым направлением работы станет расширение зоны покрытия LTE.

Согласно договоренностям, «Мегафон» модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах региона, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тыс. человек.

В рамках соглашения компания также создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Мощности 300 indoor-антенн, установленных внутри сооружения, хватит, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тыс. зрителей, заверили в компании.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области также включает строительство инфраструктуры связи в волейбольном центре «Локомотив Арена», вмещающем 5 тыс. зрителей. Кроме того, «Мегафон» обеспечит LTE-покрытие в новом международном терминале аэропорта Толмачево.

По словам гендиректора компании, Новосибирская область всегда была для «Мегафона» одним из ключевых регионов: именно здесь в 2012 году оператор впервые в России запустил сеть 4G, а спустя 10 лет протестировал технологию 5G и подготовил сеть к новому стандарту. «Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», — подчеркнул Помбухчан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022