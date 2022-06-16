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Новак заявил о переходе большинства импортеров российского газа на оплату в рублях

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Практически весь объем поставляемого «Газпромом» в Европу газа оплачивается в рублях. Об этом 16 июня заявил замглавы правительства РФ Александр Новак.

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«Те (клиенты в Европе. — Прим. ред.), кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления, <...> примерно 90–95%», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В марте в связи с введением рядом стран новых антироссийских санкций и ослаблением курса национальной валюты президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

В апреле «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Также отказались платить за российский газ рублями немецкая Shell Energy, Orsted Salg & Service A/S из Дании, нидерландская GasTerra B.V. и финская государственная компания Gasum. «Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию 21 мая, финская компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд.

9 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что государства, отказавшиеся оплачивать российский газ рублями, отключены от поставок.

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