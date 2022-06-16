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Роулинг поддержала более жесткие санкции в отношении России

Джоан Роулинг: я поддерживаю более жесткие санкции в отношении России
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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что поддерживает более жесткие санкции в отношении России. Такое заявления она сделала, предполагая, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле с Роулинг общались российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Запись разговора опубликована в их авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube 16 июня.

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Во время беседы «Зеленский» упомянул, что Роулинг создавала цикл произведений о Гарри Поттере под музыку русского композитора Петра Чайковского. «Президент Украины» заявил, что «любая русская культура должна быть под капитуляцией».

«Да, да, я согласна. Надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я безусловно поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», — ответила писательница.

Также Роулинг пообещала ввести определенные «санкции» в отношении российского актера Александра Кузнецова, который снялся в новой картине франшизы «Фантастические твари».

«Я обязательно поговорю с определенными людьми, посмотрю, что можно сделать», — пообещала она.

Помимо этого, в ходе пранка писательница согласилась купить ракеты и направить их против Донецка и Луганска со смертельным проклятием и пообещала заменить Z на лбу Гарри Поттеру на украинский трезубец.

В мае Вован и Лексус опубликовали видео беседы с экс-лидером США Джорджем Бушем-младшим. Тогда бывший президент подтвердил, что на Украине действительно существует сеть биологических лабораторий Пентагона, которые много лет финансировали США. Думая, что говорит с Зеленским, Буш похвалил его за сокрытие данных о лабораториях.

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