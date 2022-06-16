Военный эксперт оценил вероятность окончания холодной войны

Член-корреспондент Академии военных наук России, кандидат исторических наук Владимир Козин оценил в четверг, 16 июня, вероятность окончания холодной войны. По его мнению, она так и не закончилась и вступила во вторую, более опасную фазу.

«К сожалению, в нынешних условиях это невозможно», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что в связи с событиями на Украине в Европе была и остается напряженность. Кроме этого, во многих странах мира до сих пор существуют американские биолаборатории, которые нельзя проконтролировать, поскольку США отказываются предоставлять информацию о них мировому сообществу. Также Козин указал, что в Европе и на азиатской части Турции с середины 50-х годов прошлого века действуют американские базы. Там размещено американское тактическое ядерное оружие, которое модернизируется.

«С 2004 года действует операция ВВС НАТО под кодовым названием «Балтийское воздушное патрулирование», где задействованы самолеты — носители ядерного оружия. Кроме того, американцы регулярно направляют в Европу свою тяжелую стратегическую авиацию, сертифицированную для доставки ядерного оружия стратегического назначения», — сказал военный эксперт.

По словам Козина, таких негативных факторов очень много и никаких предпосылок для их устранения нет.

Также он напомнил, что в декабре 2021 года Россия направила в НАТО, Европейский союз и ОБСЕ предложения о гарантиях безопасности в Европе и мире в целом.

«Ответ Запада со всех сторон был отрицательный, поэтому, увы, перспективы устранения второй фазы холодной войны на данном этапе фактически равны нулю», — подчеркнул Козин.

Эксперт добавил, что коллективный Запад не хочет ликвидировать холодную войну или договариваться о том, чтобы она была прекращена.

«Можно предположить, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде, который должен состояться в конце июня, не разработает рецептов для ее устранения. Скорее наоборот: он примет решения, способствующие ее продолжению», — заключил он.

Ранее в этот день постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Североатлантический альянс считает, что Россия нарушает положения Основополагающего акта Россия – НАТО от 1997 года, сообщается на сайте kp.ru.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли члены блока приостановить действие акта, Смит ответила, что внутри НАТО возник консенсус на отказ от ограничений в области расстановки сил, которые на альянс накладывал этот документ.

Основополагающий акт Россия – НАТО был подписан в мае 1997 года. Документ провозглашал, что страны — участницы акта не рассматривают друг друга в качестве противников, а также предполагал взаимное обязательство не размещать излишние военные силы на границе между Россией и членами блока.

Руководство Североатлантического альянса заявило об изменении позиции блока в отношении России 30 мая, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о подготовке новых программных документов в отношениях с РФ на предстоящем саммите альянса в Мадриде.

Как рассказал 15 июня главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, на будущем собрании представителей НАТО блок может объявить Россию своим главным противником вместе с отменой Основополагающего акта между блоком и Россией. Это, по его словам, снимет последние препятствия перед массированным наращиванием сил в Прибалтике и Польше, что создаст ощутимую угрозу безопасности России.

14 июня глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток». При этом 17 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия – НАТО. Он также подчеркнул, что в отличие от РФ страны НАТО с самого начала пренебрежительно относились к этому документу и использовали его как прикрытие для своей политики в Восточной Европе.