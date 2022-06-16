Глава МИД Украины Кулеба пришел на встречу с европейскими лидерами с костылем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 июня появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве, опираясь на костыль и с загипсованной ногой.

Видеокадры со встречи появились в Telеgram-канале Зеленского.

Причины травмы министра не указываются.

Ранее в этот день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев.

Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, приезд в Киев канцлера Германии, премьер-министра Италии и президента Франции по своей сути бесполезен.

Позже к Шольцу, Макрону и Драги присоединился также и румынский лидер Клаус Йоханнис. Все они встретились с Зеленским после своего визита в город Ирпень в Бучанском районе Киевской области.