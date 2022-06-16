В АКОРТ назвали эффективным присоединение финской сети Prisma к X5

Присоединение активов сети супермаркетов Prisma к сети «Перекресток» стало первым примером эффективной работы с активами уходящих розничных компаний, когда сохраняется и инфраструктура, и рабочие места, и привычные локации для потребителей. Об этом заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в четверг, 16 июня.

По его словам, сделка стала возможной благодаря временной отмене порога доминирования торговых сетей, которую активно поддерживала АКОРТ.

«Сделка еще раз доказывает своевременность данной меры», — отметил Караваев.

Ранее в этот же день X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») сообщила, что купит 15 супермаркетов и кулинарный цех Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail Int. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 15 июня этого года.

20 мая газета «Деловой Петербург» писала, что финские компании массово покидают Россию. Согласно данным Финско-Российской торговой палаты (ФРТП), до февраля в Финляндии насчитывалось 2,2 тыс. компаний, экспортировавших свою продукцию или услуги в РФ. После начала российской спецоперации в Донбассе об уходе с рынка РФ уведомили застройщик YIT, S–Group (Sokos Hotels, супермаркеты Prisma), VR Group, Kemira, Atria (ООО «Сибилла Рус») и лесопромышленная компания Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие.