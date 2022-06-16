В бундестаге заявили о необходимости российского газа для Германии

Даже если газовые хранилища ФРГ в настоящее время достаточно заполнены, 55% не хватит на зимний период. Об этом в четверг, 16 июня, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте, добавив, что ФРГ и в будущем будет нуждаться в газе из России.

«Даже если резервуары для хранения газа на данный момент достаточно заполнены, 55% недостаточно для зимы. Нам нужно не менее 90%. Я считаю, что не только в ФРГ, но и в других западных странах люди постепенно осознают, что к цели ведут не какие-то нереальные угрозы эмбарго, а только разумные обсуждения со всеми сторонами конфликта. Германия и в будущем будет нуждаться в российском газе», — указал он.

Помимо этого, депутат бундестага выразил надежду на разрешение проблем вокруг «Северного потока».

16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» выразил надежду, что компания Siemens найдет возможность гарантийно отремонтировать оборудование проекта в соответствии с контрактом.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

По данным Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. 16 июня министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

За последние дни о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором. 15 июня был зафиксирован рост цен на природный газ свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

Как указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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