Фактор Шараповой

Ассоциация тенниса США (USTA) приняла неожиданное для многих решение допустить игроков из России и Белоруссии до турнира «Большого шлема», который стартует 29 августа в Нью-Йорке. Они будут выступать в нейтральном статусе. Многие полагали, что на фоне ужасных отношений между нашими странами американцы последуют примеру британцев, закрывших россиянам и белорусам дорогу на Уимблдон. Однако, генеральный и исполнительный директор USTA Лью Шерр в интервью агентству Associated Press заявил, что правление организации отказалось от дискриминации игроков из-за «озабоченности привлечением отдельных спортсменов к ответственности за действия и решения руководителей их стран».

Очевидно, что главной проблемой нью-йоркского мейджора в случае бана россиян и белорусов могло бы стать лишение турнира рейтинговых очков. АТР и WTA-туры поступили так в отношении Уимблдона за «дискриминацию по национальному признаку». И не было никаких сомнений, что такая же участь в случае негативного решения «русского вопроса» ждет и US Open. Однако это не единственный резон, которым, видимо, руководствовались в USTA.

Дело в том, что Соединенные Штаты, в отличие от Великобритании, обладают крупнейшей в мире сетью теннисных центров. В них работает и тренируется огромное количество иностранцев, в том числе выходцев из России и Белоруссии. Например, в США по постоянной основе много лет живет одна из ведущих белорусских теннисисток Виктория Азаренко, как и россиянка Мария Шарапова, два года назад завершившая карьеру. И в такой ситуации «дискриминация по национальному признаку» со стороны US Open выглядела бы совсем вопиющим нарушением прав теннисистов. Так что мейджор в Нью-Йорке не закрылся для наших игроков в том числе и благодаря этого «фактору Шараповой».

И еще, конечно, потому что в США на первом месте бизнес. Только потом все остальное.

Как и следовало ожидать, реакция на решение USTA по «русскому вопросу» оказалась полярной. Некоторые считают допуск россиян и белорусов без флага «разумным компромиссом». А некоторые — в основном теннисисты с Украины — называют вердикт «предательским и позорным». Однако — и это еще один урок для трусливых международных чиновников, которые боятся идти наперекор мнению «прогрессивной общественности» — хейт в отношении Открытого чемпионата США нельзя назвать массовым.

Отдельные призывы к бойкоту US Open 2022 все же звучат. Однако такие радикальные действия вряд ли поддержат даже украинские теннисисты. Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт накануне заявил, что «в случае допуска спортсменов России и Белоруссии к участию в соревнованиях под собственным или под нейтральным флагом украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования». Однако в том же теннисе уже более трех месяцев украинцы спокойно выходят на поединки против представителей России.

На недавнем женском турнире в Хертогенбосе Екатерина Александрова завоевала титул, победив на ранних стадиях по очереди двух украинок — Деяну Ястремскую и Ангелину Калинину. Правда, Ястремская отказалась пожимать россиянке руку, ограничившись «пандемийным» касанием ракетками, но явной агрессии по отношению к сопернице из России украинская теннисистка не демонстрировала. А на соревнованиях в Берлине Дарья Касаткина помогла все той же украинке Калининой, получившей травму, после чего удостоилась в соцсетях WTA благодарности за свое благородство.

Автор — ​руководитель отдела информации «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора