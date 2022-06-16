Замглавы Минпромторга Евтухов пошутил о готовности пересесть на Lada Maybach

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что готов пересесть на автомобиль Lada, и заметил, что полностью согласен с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым: чиновник ко всему готов.

Замминистра также ответил на вопрос о том, какая модель ему нравится больше других.

«Lada Maybach», — пошутил он.

Ранее в этот же день глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявил, что российские чиновники могли бы пересесть на автомобили «Лада». Он подчеркнул, что задачей государства является налаживание работы предприятия так, чтобы бизнес был устойчивым и перспективным.

В ответ на предложение министра Песков отметил, что «готов как госслужащий ко всему».

Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский заявил, что предприятие готово обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в Россию из-за санкций иномаркам.

16 мая Минпромторг заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перейдут в государственную собственность. В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada, а «АвтоВАЗ» будет обслуживать автомашины Renault в РФ.