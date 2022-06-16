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«Траст» поможет Башкирии развивать птицеводство

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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Банк непрофильных активов «Траст» поможет Башкирии развивать птицеводческое направление. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня, подписали председатель правления банка Александр Соколов и глава республики Радий Хабиров.

Стороны будут работать над увеличением объемов, ассортимента и качества продукции из мяса птицы, а также созданием новых рабочих мест.

Под управлением «Траста» находится крупнейший агропромышленный холдинг в Башкирии — группа компаний «Русское Зерно Уфа». В нее входят производители мяса птицы, товарного яйца и продукции глубокой переработки. По итогам 2021 года выручка компании достигла 13,3 млрд рублей.

По словам Хабирова, до передачи «Трасту» птицеводческие предприятия республики находились «не в самом лучшем состоянии», а под его управлением эффективно работают. «Обсудили сегодня возможность предоставления им в аренду дополнительных земельных участков сельхозназначения под обработку, а также возможность представления субсидий для строительства очистных сооружений. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в тех районах, где расположены эти предприятия», — заявил он.

Подписанное между «Трастом» и региональным правительством соглашение подразумевает сотрудничество при реализации приоритетных проектов в агропромышленном комплексе Башкирии. Стороны будут работать над формированием благоприятного инвестиционного климата в республике, повышением ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

По словам президента — председателя правления банка непрофильных активов, «этим соглашением мы закрепили уже действующую стратегию бизнеса наших животноводческих активов в Республике Башкортостан». «В непростой экономической ситуации первоочередная задача этого блока нашего бизнеса — бесперебойное обеспечение населения социально важным продуктом в достаточном объеме и по доступной цене», — добавил Соколов. Он подчеркнул, что «в рамках модернизации и увеличения производственных мощностей наши предприятия обеспечивают новые рабочие места в регионах присутствия, на ГК «Русское Зерно Уфа» работает порядка 3 тыс. человек».

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