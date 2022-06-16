Премьер Италии Драги, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину. Об этом 16 июня сообщил итальянский телеканал RaiNews24.

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — сказала ведущая утреннего выпуска новостей.

Позднее стало известно, что три европейских лидера, а также президент Румынии Клаус Йоханнис посетили город Ирпень в Бучанском районе Киевской области. После этого они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

О том, что Шольц, Макрон и Драги планируют посетить Киев, сообщалось 11 июня. По данным источников в украинских и французских правительственных кругах, Германия и Франция уже на протяжении длительного времени вели переговоры по поводу совместного визита. Идея взять с собой Драги принадлежит Парижу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня выразил надежду, что лидеры государств не будут концентрироваться на поддержке Украины только путем накачивания ее оружием. Он подчеркнул, что «это бесполезно, продлит страдания людей и нанесет больший ущерб этой стране». По словам Пескова, он также надеется, что приехавшие в Киев европейские лидеры сподвигнут Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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