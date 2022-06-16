Военный эксперт оценил планы Киева вернуть Крым с помощью западного оружия

Поставки западного оружия не внесут коренного перелома в боевые действия на Украине, заявил в четверг, 16 июня, в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, заявившего, что благодаря западному оружию Киев сможет вернуть территории, находящиеся под контролем сил РФ.

По словам Литовкина, обращать внимание «на эти глупости бессмысленно».

«Пусть говорят что хотят, от этого земная ось не изменится и успех у украинской армии не появится. Пока они терпят одно поражение за другим, их солдаты сдаются в плен и даже не возвращаются домой в виде «груза 200», потому что они оставляют их на поле боя. <...> Поставки оружия Запада не внесут коренного перелома в боевые действия», — подчеркнул военный эксперт.

15 июня глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе пресс-конференции в Осло сообщил о рассмотрении Лондоном возможности отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет, помимо уже обещанного оружия.

Западные страны на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву. 14 июня посольство РФ в Лондоне заявило, что власти Великобритании обязаны понести ответственность за поставки Киеву вооружений, которые используются украинскими боевиками для ударов по гражданским объектам в Донбассе. В дипмиссии отметили, что при обстрелах Донецка со стороны украинских военных использовались 155-миллиметровые артиллерийские установки стандарта НАТО.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила отправку Москвой всем странам, в том числе США, ноты по поводу поставок вооружения Украине.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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