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Пентагон заявил о близости к принятию в НАТО двух новых членов

Пентагон: НАТО близко к принятию двух новых членов
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что НАТО близко к принятию в свои ряды двух новых членов. Об этом он заявил по итогам министерской встречи в Брюсселе 16 июня.

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«НАТО близко к тому, чтобы принять двух новых членов в свой альянс», — сказал он на пресс-конференции.

Кандидатами на членство в организации являются Финляндия и Швеция. Остин назвал их вступление историческим.

Накануне, 15 июня, сообщалось, что Турция отказалась от предложения НАТО провести переговоры с Финляндией и Швецией. Она потребовала от кандидатов на вступление в альянс конкретных предложений по сокращению их связей с Рабочей партией Курдистана, которую страна рассматривает как террористическую организацию. Однако Анкара не получила ответа от Хельсинки и Стокгольма.

Тем не менее в США с оптимизмом смотрели на скорое вступление скандинавских стран в НАТО. Как заявил 15 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы разрешить их противоречия.

Уверенность в преодолении сопротивления Турции высказывала и постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. 15 июня она отмечала, что у альянса имеется богатый опыт решения разногласий между действующими членами и кандидатами.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России, в свою очередь, критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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