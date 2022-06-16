Минобороны РФ допустило применение США комаров — переносчиков лихорадок на Кубе

Изучавшиеся на Украине комары — переносчики лихорадок могли применяться США на Кубе. Об этом заявил 16 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Как указал представитель Минобороны РФ, курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, которые распространяют в том числе лихорадку денге. Кириллов отметил, что сейчас реже вспоминают о применении пестицидов во время вьетнамской войны и вообще полностью замалчивают историю вспышек преднамеренного характера на Кубе в 70–80-х годах.

«Факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США и выносились на рассмотрение государств — участников Конвенции о запрещении биологического оружия», — сказал он.

Генерал сослался на документы иска, напомнив, что в результате той эпидемии заболели 345 тыс. человек, из которых 158 тыс. погибли. По его словам, эпидемия явилась следствием распространения второго серотипа вируса денге, который ранее не фиксировался в странах Карибского бассейна, а вспышка «имела явные признаки преднамеренного характера».

Кириллов также привел пример еще одной искусственной вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на Кубе в 1971 году. Тогда в ходе эпизоотии было уничтожено 500 тыс. животных, а стране был нанесен существенный экономический ущерб. Кроме того, с 1980 по 1982 год руководство Кубы заявляло о ряде необычных вспышек вирусных инфекций экономически значимых сельскохозяйственных культур — сахарного тростника и табака, которые появлялись в разных регионах страны и не были связаны между собой.

Также Кириллов заявил, что Минобороны РФ получило документы, подтверждающие взаимодействие министерств обороны Украины и США по биологическим программам.

12 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Россия требует ответов на вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве. При этом Москва планирует запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

9 июня Пентагон официально рассказал об оказываемой в течение последних 20 лет «легальной» поддержке 46 биологическим объектам на Украине. Помощь, как отмечалось, предоставлялась в «рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности».