Два человека утонули в водоемах Орловской области за сутки

В Орловской области 15 июня произошло два трагических случая на воде. Погибли 18-летний и 14-летний молодые люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 16:37 в службу «112» поступила информация об утонувшем человеке на реке Орлик в Орле. Прибывшие водолазы исследовали русло в районе улицы Зеленый берег и извлекли из воды тело молодого человека 2004 года рождения. Оно находилось в 5–6 м от берега на глубине 2 м.

Как уточняет InfoOrel.ru, данное место не оборудовано для пляжного отдыха. На берегу при этом установлен знак, оповещающий о запрете купания.

В 18:07 того же дня очевидец сообщил о трагедии около села Богородское Глазуновского района. В пруду утонул подросток 2008 года рождения. Спасатели обнаружили его тело в 15 м от берега на глубине 2–2,5 м. Уточняется, что данное место также не оборудовано для купания.

Всего с начала года в Орловской области зафиксировано 10 происшествий на воде. Семь человек погибли, еще трое были спасены.