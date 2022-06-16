Все сайты и приложения на Украине с 16 июля переходят на украинский язык

Все сайты, страницы в социальных сетях, мобильные приложения на Украине с 16 июля должны перейти на украинский язык. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень.

«С 16 июля 2022 года все интернет-ресурсы, которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных на Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей на Украине по умолчанию», — уведомил Кремень на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования может быть сокращена по объему информации, но этого будет хватать для понимания смысла украинцами.

«Любой товар, на котором установлено приложение — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки — должен быть «локализован» для реализации на Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками», — объяснил уполномоченный по защите государственного языка Украины.

Нарушителям закона будет грозить штраф от 3,4 тыс. гривен до 11,9 тыс. гривен.

С 16 января все печатные СМИ Украины обязаны издавать материалы на украинском языке, согласно вступившему в силу положению 25 статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По словам Кременя, с этого момента газеты и журналы могут издаваться на других языках только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издается тираж этого издания на государственном языке.

В июле прошлого года украинский Конституционный суд заявил о соответствии конституции Украины закона страны «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.