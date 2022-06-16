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Мантуров анонсировал переход Москвы и Каира на расчеты в рублях и фунтах

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Россия и Египет перейдут на взаимные расчеты в рублях и египетских фунтах. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Нужно активно использовать пару рубль-фунт для взаимных расчетов. Объемы товарооборота между Россией и Египтом позволяют это делать. Исходим из того, что наши египетские коллеги находятся в тесном взаимодействии с Россией на уровне центральных банков, министерств и бизнеса», — заявил Мантуров.

Он также выразил надежду на осуществление взаимного товарооборота наравне с использованием своей валюты, как это уже происходит с Китаем, Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

На полях ПМЭФ также прошла встреча генпрокурора России Игоря Краснова с его египетским коллегой Хамадой Эль-Сави. В ходе беседы Краснов отметил эффективность двусторонних контактов, а также затронул вопросы обеспечения безопасности российских туристов в арабской республике.

По итогам встречи генеральные прокуроры России и Египта подписали программу сотрудничества на ближайшие два года, предусматривающую взаимодействие по обсужденным в ходе встречи вопросам.

1 июня стало известно, что в Египте прорабатывают возможность расплачиваться российскими банковскими картами «Мир».

Карты российской платежной системы могут заработать в Египте к сентябрю, добавил Саид. В настоящее время россияне имеют возможность расплачивается картами Union Pay.

Еще 15 апреля председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов рассказал «Известиям» о желании туристической отрасли Египта наладить механизм расчетов в нацвалюте — чтобы путешественники из РФ могли расплачиваться в отелях в рублях.

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