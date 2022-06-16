Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Британии Трасс назвала победу Украины возможной и необходимой
Общество
Северо‑восточный участок Большого кольца метро в Москве готов на 95%
Мир
Банк Англии спрогнозировал ускорение инфляции до 11%
Экономика
Минфин допустил введение акциза на газировку не ранее 2024 года
Мир
Боевиков с «Азовстали» проверяют на наличие высокопоставленных наемников
Экономика
Губернатор Подмосковья призвал улучшить систему онлайн-проверок бизнеса в РФ
Мир
В Минобороны России заявили об одинаковых действиях Запада в Сирии и на Украине
Мир
Министр обороны Украины пообещал вернуть Крым с помощью западного оружия
Экономика
Губернатор Петербурга Беглов отметил рост инвестиций в экономику города
Мир
МИД РФ допустил перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания
Мир
Приток газа в ФРГ по «Северному потоку» упал до 40% от мощностей газопровода
Сюжет:

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что новое западное оружие якобы поможет Украине вернуть контроль над полуостровом.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», — сказал Песков журналистам.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Также представитель Кремля отреагировал на слова генерал-майора вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для ударов.

«Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — добавил пресс-секретарь президента.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие украинские госслужащие. В частности, 21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ намерены подвергнуть его ракетному обстрелу, поскольку РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Песков 16 июня прокомментировал это заявление, назвав его анонсом возможного теракта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает итоги голосования и считает полуостров своей территорией.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022