Пресс-секретарь Путина Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что новое западное оружие якобы поможет Украине вернуть контроль над полуостровом.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», — сказал Песков журналистам.

Также представитель Кремля отреагировал на слова генерал-майора вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для ударов.

«Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», — добавил пресс-секретарь президента.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие украинские госслужащие. В частности, 21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ намерены подвергнуть его ракетному обстрелу, поскольку РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Песков 16 июня прокомментировал это заявление, назвав его анонсом возможного теракта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает итоги голосования и считает полуостров своей территорией.

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