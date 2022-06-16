«Мегафон» будет развивать цифровую инфраструктуру Курской области

Компания «Мегафон» и администрация Курской области в ходе Петербургского международного экономического форума договорились о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона. Сотрудничество будет направлено на повышение качества услуг связи в крупных городах и малых населенных пунктах, а также реализацию пилотных цифровых проектов в сфере экологии и безопасности городской среды.

Соглашение подписано генеральным директором «Мегафона» Хачатуром Помбухчаном и губернатором Курской области Романом Старовойтом.

По словам губернатора, цифровые сервисы стали неотъемлемой частью экономики региона. «Уверен, что наше сотрудничество станет основой для развития и совершенствования цифровизации процессов на территории Курской области. Мы сможем продолжить внедрение элементов "умного города", повысить качество жизни курян, решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших граждан», — рассказал Роман Старовойт.

«Мегафон» уже участвует в проекте «Безопасный город», предоставляя Центру транспортного управления Курска защищенные каналы связи для системы видеомониторинга. Кроме того, «Мегафон» первым среди операторов предоставил мобильную связь и доступ к скоростному интернету на территории уникального исторического объекта региона — этнодеревни на базе единственной в России хорошо сохранившейся водяной мельницы конца XIX века, а также прилегающих населенных пунктов.

«Уверен, что эффективное сотрудничество с властью Курской области послужит основой для новых проектов и ускорит цифровизацию региона», — отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.