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Суд на Украине запретил партию «Левая оппозиция»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Суд Львова запретил партию «Левая оппозиция». Об этом 16 июня сообщило общественное движение «Честно» в Telegram-канале.

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«По решению суда имущество этой политсилы передано в пользу государства. Но решение можно обжаловать в Верховном суде», — говорится в сообщении.

Как уточняет общественное движение, «Левая оппозиция» — уже восьмая партия, деятельность которой запрещена в стране в судебном порядке.

Накануне восьмой апелляционный суд во Львове запретил Социалистическую партию Украины. Как отмечалось, ее имущество так же будет передано государству. Ранее, 14 июня, решением суда была запрещена деятельность партии «Наши».

Верховная рада 3 мая приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране. По словам депутата Ярослава Железняка, 330 парламентариев проголосовали за такое решение.

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