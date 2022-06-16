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Глава ЛНР призвал к трибуналу над Зеленским как над военным преступником

Глава ЛНР Пасечник: Зеленский должен проходить на трибунале как военный преступник
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Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник. Об этом заявил 16 июня глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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«Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который всё организовал), он как духовный вдохновитель. Поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него», — цитирует Пасечника «РИА Новости».

Как подчеркнул глава ЛНР, неважно, выполняет ли Зеленский волю Запада или действует самостоятельно, «это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать».

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также отметил, что Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе.

Ранее, 31 мая, глава ДНР также заявил, что у следственных органов Донецкой Народной Республики уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала над украинскими националистами, он состоится в обозримом будущем. К участию в нем будут приглашены в том числе международные организации и представителей других, включая западные.

О планах провести международный трибунал Пушилин сообщил 23 мая, говоря о судьбе украинских националистов, вышедших с мариупольского завода «Азовсталь».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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