Великобритания наложила санкции на предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла за его поддержку спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, опубликованном 16 июня.

Также Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний «Волга–Днепр» Алексея Исайкина.

На эту новость уже отреагировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он назвал введенные в отношении патриарха Кирилла санкции абсурдными и контрпродуктивными. Он отметил, что «церковь является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить». Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью, отметил Легойда.

Свое мнение по поводу введенных рестрикций высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это «всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой».

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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