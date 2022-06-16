Первая часть пассажирского парома прибыла в Псковскую область из Тюмени

В Псковский район поступила первая часть пассажирского парома, предназначенного для поездок на острова Каменка и Колпина Печорского района. Об этом 16 июня сообщает Псковское агентство информации.

Новый паром построили на Тюменском судостроительном заводе. Процесс также контролировали псковские подрядчики. На следующей неделе в Псковский район должна прибыть вторая часть конструкции, после чего паром соберут и отправят в Печорский район.

Грузоподъемность парома составит 65 т. Он предназначен для переправы на острова Каменка и Колпина.

По словам главы района Сергея Тарасика, общая стоимость судоходной баржи составляла 38 млн рублей, однако из-за подорожания металла пришлось менять подрядчика.