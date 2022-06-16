Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 16 июня сообщил об обстреле города. По его словам, прилет зафиксирован в районе Центрального универмага, есть пострадавшие.

«Прилет зафиксирован по адресу: проспект имени Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждены три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

13 июня украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили более 30 человек, в том числе двое детей.

16 июня посольство РФ в Вашингтоне обвинило США в игнорировании украинских обстрелов мирного населения Донецка. Дипломаты также подчеркнули, что боевики используют при обстрелах западное вооружение.

Днем ранее постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что целью Киева является нанесение как можно большего ущерба гражданским лицам в Донбассе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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