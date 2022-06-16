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«Россети» и МГИМО договорились о развитии партнерских отношений

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Фото: ПАО «Россети»
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В ходе ПМЭФ-2022 заключено соглашение между ПАО «Россети» и МГИМО. Стороны решили развивать сотрудничество в области образования и науки в сфере электросетевого комплекса. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор университета Анатолий Торкунов.

Предполагается развитие совместных проектов в научно-практической сфере, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, изучение международного опыта обеспечения надежности энергоснабжения, организация открытого диалога с участием представителей электроэнергетической отрасли, органов государственной власти, научных и общественных организаций.

Также планируется организовать прохождение студентами МГИМО практики в компаниях Группы «Россети». Будет оказываться и содействие трудоустройству перспективных кадров из числа выпускников.

«Электроэнергетика постоянно развивается, появляются запросы на новые профессии. Компаниям и учебным заведениям необходимо работать вместе, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, а также гарантировать выпускникам востребованность на рынке труда. МГИМО по праву считается одним из лучших российских университетов. За почти 80-летнюю историю из стен вуза вышли десятки тысяч профессионалов в разных областях. Уверен, что наше сотрудничество станет взаимовыгодным, позволит запустить новые образовательные программы с учетом реальных требований рынка», — отметил Андрей Рюмин.

«МГИМО давно и плодотворно развивает сотрудничество с компаниями — на нашей базе работает свыше 20 корпоративных кафедр, что дает огромное преимущество выпускникам и вносит вклад в укрепление российской экономики. Это целевая подготовка кадров, когда уже на бакалавриате студенты проходят раннюю специализацию и стажировки в компаниях-партнерах. Практико-риентированная подготовка сегодня — это залог успешной карьеры для студентов, постоянное развитие и адаптация образовательных программ МГИМО к требованиям рынка и уверенность в завтрашенм дне для компаний. Убежден, что сотрудничество с ПАО "Россети" откроет для всех нас новые перспективы», — отметил Анатолий Торкунов.

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