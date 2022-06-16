В Госдуме оценили вероятность полной остановки «Северного потока»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил надежду на то, что компания Siemens найдет возможность гарантийно отремонтировать оборудование в соответствии с контрактом. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 16 июня, комментируя вероятность полной остановки проекта «Северный поток» на фоне проблем с турбинами.

По словам депутата, в настоящее время ничего нельзя предполагать, так как западные партнеры ведут себя совершенно некорректно, причем в ущерб собственной экономике.

«Трудно даже представить, где дно этого маразма. Мы не могли и предположить, что многолетний партнер компания Siemens начнет отказывать в гарантийном обслуживании в ущерб своей же стране. Что-либо предполагать сейчас сложно, но мы все-таки надеемся, что здравый смысл восторжествует и Siemens найдет возможность грантийно отремонтировать оборудование в соответствии с контрактом. И тогда газ пойдет, в первую очередь в Германию», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» могут привести к остановке всего проекта. Дипломат отметил, что для Германии это сравнимо с катастрофой.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сокращаются на 100 млн куб. м в сутки.

По данным Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. 16 июня министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

За последние дни о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором. 15 июня был зафиксирован рост цен на природный газ свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

Как указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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