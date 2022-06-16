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Новак заявил о переходе большинства европейских клиентов на оплату газа в рублях

Новак заявил, что большинство клиентов в Европе перешли на оплату газа «Газпрому» в рублях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату газа в рублях. Об этом в четверг, 16 июня, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак на полях 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления... примерно 90–95%», — сказал он.

Новак также сообщил, что в настоящее время мировой рынок нефти остается сбалансированным, но подвержен существенным политическим рискам. Его дальнейшая конфигурация будет зависеть от перенастройки глобальных логистических потоков поставок сырья.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время государства, отказавшиеся оплачивать российский газ рублями, отключены от поставок. По его словам, система по оплате поставок российского газа рублями налажена и работает.

Шесть европейских компаний проигнорировали требования России оплачивать газ рублями.

В апреле «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. Также отказались платить за российский газ рублями немецкая Shell Energy, Orsted Salg & Service A/S из Дании, нидерландская GasTerra B.V. и финская государственная компания Gasum. «Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию 21 мая, финская компания заявила о намерении обратиться в арбитражный суд.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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