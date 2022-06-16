Жителей Самары попросили не спешить на пляжи на Волге

В Самаре пляжный сезон официально открылся 15 июня. Однако городские власти просят жителей на время отложить поход на реку Волгу.

Дело в том, что в городе по-прежнему продолжается период паводка. Несколько пляжей, среди которых Можайский, Красноглинский и Советской армии, до сих пор подтоплены, пишет НИА «Самара».

Специалисты приостановили работы на местах отдыха. Как только береговая линия освободится от паводковых вод, они продолжат развешивать буйки и измерять глубину. После этого самарцам разрешать купаться и загорать на Волге.

Кроме того, температура воды в Волге сейчас в районе +15 градусов.