Готовность нового спорткомплекса в Мытищах достигла 35%

В Мытищах Московской области продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Марфино. Готовность объекта достигла 35%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Сейчас на площадке рабочие прокладывают инженерные сети, выкладывают внутренние стены и перегородки. Также ведутся кровельные работы и благоустройство территории.

По словам главы ведомства Владимира Локтева, работы идут в соответствии с графиком. Проект реализуется в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь двухэтажного здания ФОКа составит 2,6 тыс. кв. м. В нем обустроят универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для единоборств, раздевалки, душевые, медкабинеты и кафе. На прилегающей территории предусмотрены парковка для автомобилей и велопарковка, а также зоны отдыха.