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В ДНР сообщили об обстреле города Ясиноватая со стороны ВСУ ракетами «Град»

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая. По населенному пункту было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили 16 июня в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая. Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг представительство ДНР СЦКК рассказало об обстреле города Макеевка со стороны украинских боевиков. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Накануне из-за очередных обстрелов Макеевки погибла женщина, еще одна жительница была ранена. Кроме того, 14 июня при обстреле со стороны ВСУ Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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