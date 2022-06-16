В ДНР сообщили об обстреле города Ясиноватая со стороны ВСУ ракетами «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая. По населенному пункту было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили 16 июня в представительстве Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая. Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Ранее в четверг представительство ДНР СЦКК рассказало об обстреле города Макеевка со стороны украинских боевиков. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.
Накануне из-за очередных обстрелов Макеевки погибла женщина, еще одна жительница была ранена. Кроме того, 14 июня при обстреле со стороны ВСУ Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.
Продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметили в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России.
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