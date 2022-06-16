Глава ЛНР заявил о готовности республики быть в составе России в любом статусе

Для Луганской Народной Республики (ЛНР) неважно, в каком статусе находиться в составе России. Такое заявление сделал в четверг, 16 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что для ЛНР главное быть вместе с Россией.

«Честно вам скажу: это абсолютно неважно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе», — сказал Пасечник в интервью «РИА Новости».

Леонид Пасечник сказал, что жители ЛНР определили для себя, что хотят быть с Россией и разговаривать на родном для себя русском языке.

«Мы хотим быть в составе большой мощной родины, для которой очень важны духовное начало, для которой морально-этические ценности важны», — добавил глава ЛНР.

По его словам, на Украине идет конфликт не столько с украинскими фашистами, сколько «идет борьба Запада с Россией».

«Но мы на стороне добра, морали, мы на стороне правильной российской позиции», — резюмировал Леонид Пасечник.

Накануне также стало известно, что Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии.

12 мая президент России Владимир Путин выразил уверенность, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность ЛНР. 20 апреля российский лидер подчеркнул, что Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках нормализовалась.

27 мая глава ЛНР заявлял, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум, на котором ее жители выразят свое мнение по поводу вхождения в состав РФ. Позже в тот же день он пояснил свои слова и заявил, что на данный момент никакой подготовки к референдуму по вопросу о вхождении в состав России не ведется. Он объяснил, что ранее высказывал свое личное мнение.

В 2014 году после госпереворота в Киеве и начала украинской военной операции против Донбасса жители в Луганской и Донецкой областях проголосовали на референдуме за свою независимость.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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