Эксперт рассказал о выгоде от изменения внешних условий для экономики России

Большая переориентация российской экономики на внутренний рынок — вынужденная и актуальная задача в условиях санкций. Но важно не отказываться искусственно от возможностей международного сотрудничества, а стремиться использовать те из них, которые доступны, открыты и создавать новые. Такое мнение высказал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в четверг, 16 июня.

Таким образом экономист прокомментировал слова председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на сессии в рамках Международного экономического форума в Петербурге (ПМЭФ) о том, что изменение внешних условий для российской экономики может сохраниться навсегда. Глава ЦБ отметила, что сейчас РФ нужно проявлять гибкость и уметь оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. По ее словам, если для Москвы нет заметной выгоды от экспорта чего-либо, надо думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

Гойхман указал, что сам по себе внутренний рынок — огромный и во многих аспектах самодостаточный. В плане возможностей инвестиций, в стимулировании спроса, производства, сбыта, добавил он.

Для наиболее полной реализации потенциальных возможностей внутреннего рынка нужно, по словам эксперта, совершенствовать хозяйственные и юридические механизмы в деятельности экономики, в большей степени задействовать потенциал отечественных компаний. Направлений для этого множество, и задействование их становится более насущной задачей для ориентации на внутренние источники роста, считает он.

«Среди них, в частности, следующее. Расширение конкурентного доступа предпринимателям к заказам потребителей, в том числе государственных. Развитие проектов государственно-частного партнерства. Финансовая поддержка предпринимателей, включая использование налоговых, инвестиционных льгот, субсидируемых кредитов на инвестиции и производство. Эффективное противодействие монополизации рынков снабжения и сбыта. Сокращение административных ограничений, зачастую препятствующих потенциалу производства», — рассказал экономист.

Гойхман считает, что поддерживать внутренний спрос можно путем повышения доходов населения, в том числе с помощью бюджетных перераспределительных механизмов, а также за счет поддержки самостоятельного предпринимательства. Также он указал на необходимость развития внутреннего финансового рынка для привлечения долгового и акционерного финансирования из внутренних внебюджетных источников и совершенствование практики правоприменения в хозяйственной деятельности.

Подобные меры дополнительно поддержали бы экономический рост выше прогнозируемых сейчас величин, поспособствовали бы снижению инфляции за счет наполнения товарной массы и развития конкуренции, подчеркнул специалист.

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против Москвы, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики изоляции.