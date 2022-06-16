Аксенов прокомментировал планы Украины по возвращению Крыма

Дурень думкой богатеет — такой пословицей глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что новое западное оружие позволит Украине вернуть полуостров.

«Суровая реальность же заключается в том, что новое западное оружие поможет Украине потерять оставшиеся территории», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению главы региона, «обитатели киевских кабинетов власти всё больше напоминают обитателей рейхсканцелярии в сорок пятом».

«Те же надежды на «вундерваффе», тот же лихорадочный идиотизм и безумные речи», — добавил Аксенов.

Накануне глава минобороны Украины заявил, что новое западное оружие позволит его стране вернуть Крым. Более того, в тот же день генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие украинские госслужащие. В частности, 21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ намерены подвергнуть его ракетному обстрелу, поскольку РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июня прокомментировал это заявление, назвав его анонсом возможного теракта. Представитель Кремля также подчеркнул, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

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