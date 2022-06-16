Дроны используют при обработке посевов риса в Астраханской области

В Астраханской области посевы риса обрабатывают при помощи дронов. Задача беспилотников — аккуратно распылить гербицид на рисовых чеках, чтобы уничтожить сорняки.

По словам главного агронома ООО «Лебеди-Агро» Алексея Зеленского, которые приводит «Астрахань-24», химической прополкой занимаются два дрона, которые работают с 18 часов до 7 часов утра. Это связано с тем, что для более эффективного воздействия гербицидами обработка должна проходить в безветренную и прохладную погоду.

Поскольку беспилотники летают на высоте 2–3 м, риск того, что ядохимикаты попадут за пределы поля, минимален, пояснил специалист. Жителей ближайших населенных пунктов заранее предупреждают о предстоящих обработках. Работу дронов контролируют операторы, сопровождают агрономы, поливальщики и трактористы. К тому же поля окопаны оросительными каналами, что не дает возможностей попасть на рисовые чеки бродячему скоту.

Сетку координат, по которой движутся летательные аппараты, заранее составили весной с помощью дрона-разведчика. За смену два беспилотника могут обработать от 150 до 200 га.